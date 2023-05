METEO 7 giorni: tra momenti temporaleschi e finestre di bel tempo

Passo dopo passo, anche a costo di quanto successo in Emilia-Romagna, il tempo sta ritrovando quella dinamicità che per troppo mesi le era mancata, molto meno al centro-sud, troppo al nord, dove ancora tra Piemonte e gran parte della Lombardia e della Liguria si combatte contro la siccità.



Il mese di maggio seguiterà a proporci momenti instabili, a sfondo temporalesco, alternati a finestre di bel tempo che favoriranno anche l'innalzamento delle temperature, senza però raggiungere picchi rilevanti e in fondo con valori quasi sempre nella media stagionale.

La prima finestra soleggiata ci interesserà da giovedì a sabato, ecco ad esempio i valori massimi di temperatura previsti per la giornata di giovedì 4 maggio:

La risalita dei valori continuerà sino a sabato 6 maggio con qualche punta di 26-27°C nelle zone interne, ma sarà interrotta tra domenica 7 e lunedì 8 dal passaggio di un impulso temporalesco un po' disordinato ma comunque efficace, dovrebbe produrre dapprima fenomeni soprattutto sulla Lombardia, poi sul Triveneto e nel contempo, nella notte su lunedì, anche sul medio-basso Tirreno e in genere al sud.

Qui vediamo una mappa barica prevista per le ore centrali di domenica 7 e di seguito la sequenza delle precipitazioni atteso tra domenica 7 e lunedì 8 come indicato sopra:

Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio l'apertura di una sorta di canale depressionario potrebbe rinnovare le condizioni di instabilità sull'insieme del Paese ma in un contesto ancora poco chiaro e caotico ma con tendenza manifesta a rovesci temporaleschi pomeridiani a carattere sparso, così come mostra la mappa delle precipitazioni prevista per le ore centrali di martedì 9 dal modello americano e la mappa barica relativa:

IL TEMPO in SINTESI sino al 10 maggio:

Da giovedì 4 a sabato 6 maggio: tempo buono, salvo residui addensamenti all'estremo sud nella mattinata di venerdì e addensamenti irregolari nella giornata di sabato al nord, segnatamente nelle Alpi, un po' di caldo moderato nelle ore pomeridiane, ma con valori non lontani dalla media stagionale.



domenica 7 maggio: al nord-ovest, segnatamente tra est Piemonte, alta e media Lombardia instabile con temporali passeggeri, specie nella prima parte della giornata, in successivo trasferimento sul nord-est nel pomeriggio-sera. Al centro qualche rovescio o temporale in attivazione sulle Marche, per il resto variabile ma asciutto. Al sud peggiora da ovest con rovesci e temporali in arrivo dal mare verso la terraferma a carattere sparso, temperature in lieve o moderato calo.

lunedì 8 maggio: al sud ancora rovesci al mattino, tempo già in miglioramento altrove e giornata abbastanza soleggiata. Clima gradevole.

martedì 9 e mercoledì 10 maggio: torneranno a proporsi condizioni di instabilità con attività temporalesca nelle ore pomeridiane soprattutto al nord e al centro associata a rovesci a carattere sparso, maggiori schiarite al sud, temperature in lieve flessione nei valori massimi.