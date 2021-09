METEO: 48 ore di CALDO, poi TEMPORALI anche forti, ecco le regioni colpite!

SITUAZIONE: una massa d'aria calda e stabile sta invadendo il Mediterraneo centrale portando stabilità e un generale rialzo termico, più netto sulle regioni centrali e meridionali, ma riscontrabile anche al settentrione. Sono previsti picchi di 31°C sul territorio e addirittura di 34°C sulla Sardegna entro sabato.

EVOLUZIONE: domenica una perturbazione temporalesca, pur disturbata dall'alta pressione, riuscirà a fare il suo ingresso sul settentrione e sulla Toscana, portando temporali rilevanti tra est Piemonte, ovest Lombardia, ma soprattutto alta Toscana, dove potrebbero registrarsi anche dei nubifragi in arrivo dal mare, come mostra la sequenza qui sotto che ripercorre l'andamento della giornata; si può notare come la fenomenologia diventi più blanda man mano che il sistema temporalesco si porti verso levante.



Qui il mattino:

Qui il pomeriggio:

Qui la sera:

EVOLUZIONE: lunedì la fenomenologia traslerà verso le regioni centrali, coinvolgendo soprattutto Umbria, Marche e Lazio, almeno stando all'emissione del modello europeo, al nord il tempo migliorerà e contemporaneamente cesserà l'afflusso di aria calda nel Mediterraneo, sostituita da freschi venti di Maestro e Tramontana:

In seguito la moderata instabilità traslerà ulteriormente verso sud, coinvolgendo sia pur marginalmente medio Adriatico e basso Tirreno tra lunedì sera e martedì:

NUOVO PEGGIORAMENTO mercoledì 29 settembre al nord con temporali a partire da ovest, in trasferimento sul Triveneto nel corso della giornata.

INIZIO OTTOBRE: correnti nord occidentali porteranno a tratti della variabilità sul nord-est e l'area adriatica in generale, per il resto sarà ancora l'anticiclone ad avere la meglio sulle correnti perturbate atlantiche. Seguite comunque i nostri aggiornamenti!

