Mercoledi soleggiato e con CALDO nella NORMA in Italia

Ecco il film che sta andando in scena questa mattina sui cieli d'Europa:

Un film che ci mostra l'estate italiana senza eccessi termici, dominati dall'allungo dell'alta pressione delle Azzorre verso il Mediterraneo.

Notate il flusso atlantico con le perturbazioni che agisce a nord del 50° parallelo. Più a sud domina un plateaux di alta pressione che ci terrà compagnia per qualche giorno con bel tempo e caldo in moderato aumento.

Secondo le mappe odierne, questa situazione subirà due disturbi nei prossimi giorni che colpiranno essenzialmente il nord e parte delle regioni centrali: il primo è atteso tra venerdi 10 e sabato 11 luglio...il secondo tra mercoledi 15 e giovedi 16 luglio. Ne parleremo più diffusamente in mattinata su MeteoLive!

Oggi intanto sarà una bella giornata per tutti come ci mostra la nefoanalisi (analisi delle nubi) riferita al pomeriggio odierno:

Il sole bacerà tutta la nostra Penisola e gli eventuali addensamenti avranno carattere locale e temporaneo. Non prevediamo temporali. Anche sul fronte del caldo non ci saranno eccessivi problemi in quanto la calura sarà fastidiosa solo su limitate aree.

Il bel tempo continuerà anche nella giornata di domani, giovedi 9 luglio, anche se assisteremo ad un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi tra il pomeriggio e la serata; temperature in aumento.

