MALTEMPO: ulteriore GIRO di VITE dell'inverno: arriva la NEVE su alcuni settori del settentrione

La fase invernale che sta interessando essenzialmente il settentrione, dovrebbe estendersi al resto d'Italia durante il fine settimana. La prima mappa che è la riflettività del radar che mostra dove sono in atto precipitazioni questa mattina:

Rovesci sono presenti sulla Sardegna ed a macchia di leopardo al centro e al meridione. Sulle regioni settentrionali fa più freddo, ma al momento non vengono segnalati fenomeni.

Nelle prossime 24 ore il nocciolo freddo principale (fino a -35° a 5000 metri) interesserà le regioni settentrionali, per poi sfilare verso il centro-sud nel fine settimana, anche se leggermente piu attenuato. Aspettiamoci quindi fenomeni da instabilità fredda al nord, specie al nord-est, con la neve che potrebbe frequentare soprattutto l'Emilia Romagna nella giornata di domani, giovedi 19 gennaio.

Lungo il Tirreno e nelle aree interne del centro-sud seguiterà a piovere e per un miglioramento connesso con l'arrivo del freddo su queste zone bisognerà aspettare la giornata di venerdì.

Andiamo con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 19 gennaio:

Ancora maltempo abbastanza severo sulle regioni del medio-basso Tirreno dove insisteranno rovesci e temporali. Rovesci anche sul resto del centro, specie sul Tirreno, la Sardegna e le aree interne con quota neve in calo sull'Appennino centrale fino a 700-900 metri. Al nord e sulla Toscana instabilità fredda con rischio di rovesci di grandine, graupel e neve sopra i 500 metri, localmente in pianura sull'Emilia Romagna, il basso Veneto e l'est della Lombardia tra la serata e la notte.

Tempo più asciutto al nord-ovest, Sardegna orientale, versante adriatico ed estremo sud.

Attenzione ancora alle raffiche di vento. Questa è la mappa eolica riferita alle ore 13 di oggi, mercoledi 18 gennaio:

Punte di 70-80 km/h saranno ancora presenti al sud, specie sull'Appennino. 50-60km/h mediamente sulle regioni centrali, specie su Sardegna, Tirreno e zone interne. Più flebile la ventilazione al nord.

Infine, questo è il quadro termico atteso in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Freddo al nord e nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale con valori sotto i 10°. Più mite il clima altrove con punte di 17-18° sulla Sicilia e sulla Calabria.

