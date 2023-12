MALTEMPO: torna la PIOGGIA su alcune regioni, poi anche la NEVE

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che documenta il tempo presente in Europa:

Ancora correnti occidentali e tanta mitezza sullo Stivale, ma qualcosa sta cambiando. La perturbazione sta affrontando in queste ore l'Europa centrale e il settentrione italiano anche se i fenomeni annessi non sono indimenticabili. E' seguita da aria più fredda che tra domani e venerdi farà scendere le temperature sul nostro Paese, portando anche un po' di neve sull'Appennino centro-meridionale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, mercoledi 13 dicembre:

Piogge e rovesci al nord-est e al centro con neve oltre i 1800-2000 metri. Ancora pioviggini sulle pianure del nord, ma in attenuazione con il passare delle ore. Piovaschi o rovesci anche sulla Sardegna occidentale e la Campania, per il resto tempo asciutto.

Sul fronte termico sarà una giornata ancora molto mite. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature assurde in Sicilia con punte di 22-24°; 19-20° saranno raggiunti anche sulla Sardegna meridionale, sulla Puglia e sulla Calabria. Più freddo al nord con valori quasi ovunque sotto i 10°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 14 dicembre:

Migliora al nord tranne gli ultimi piovaschi sull'Emilia Romagna, in via di attenuazione. Rovesci sparsi a macchia di leopardo saranno presenti al centro e soprattutto al meridione. Quota neve ancora elevata, oltre i 1500 metri in Appennino.

