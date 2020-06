MALTEMPO: TEMPORALI anche intensi in viaggio verso il centro e il meridione

L'ultima immagine proveniente dal satellite è molto eloquente:

Ci mostra l'avanzamento della perturbazione verso levante. Dopo aver interessato il nord e la Toscana nella giornata di ieri con temporali anche intensi, il sistema perturbato pone i suoi massimi effetti al centro e al meridione; saranno queste regioni a risentire oggi di un maltempo a tratti severo.

Il tempo è già migliorato al nord-ovest, mentre gli ultimi rovesci insistono ancora al nord-est, ma in via di attenuazione nell'arco della giornata.

Per fare maggiore chiarezza sulle precipitazioni previste in Italia durante la giornata odierna (venerdi 5 giugno), vi mostriamo la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 20:

Partendo dalle regioni settentrionali, dopo gli ultimi rovesci della mattinata sul settore centro-orientale, il tempo dovrebbe migliorare con belle schiarite in arrivo da ovest.

Rovesci saranno ancora possibili nelle aree interne del centro e lungo il versante tirrenico, più sole sulla Sardegna a parte qualche pioggia nei settori interni.

Il maltempo più severo lo ritroveremo al meridione, in modo particolare tra la Campania e la Calabria Tirrenica. Qui sono attesi temporali anche molto intensi ed accompagnati da cumulate piovose elevate con locali allagamenti. La pioggia arriverà anche sulla Sicilia, specie sui settori settentrionali ed interni.

Temperature in aumento al nord, in calo al centro e soprattutto al meridione in corrispondenza delle precipitazioni più intense.

Diamo anche un cenno alla giornata di domani, sabato 6 giugno: ultime piogge all'estremo sud al mattino, in via di attenuazione, per il resto sarà una bella giornata di sole. Qualche temporale nel pomeriggio potrebbe frequentare Alpi e Prealpi, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura. Temperature in aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località