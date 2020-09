MALTEMPO su molte zone d'Italia, NEVE su Appennino, poi su est Alpi

SITUAZIONE: il vortice ciclonico in quota, colmo di aria fredda, che si è portato a ridosso del nostro Paese, spinge un corpo nuvoloso dal Tirreno verso le regioni centrali e meridionali. La presenza di un minimo pressorio al suolo a ridosso della costa laziale determinerà presto l'avvitamento del corpo nuvoloso sino ad interessare il nord-est e l'Emilia-Romagna. Sono attesi fenomeni rilevanti, a sfondo temporalesco sulle coste del Tirreno, sulla Sardegna e in parte anche nell'entroterra.



NEVE: la presenza di aria fredda in quota favorirà nevicate sull'Appennino centro-settentrionale e su est Alpi tra le prossime ore e l'alba di lunedì, in Appennino limite a 1500m, su est Alpi nella prossima notte anche sino a 1200m.



Qui la sequenza precipitativa prevista per la giornata odierna dal modello europeo a partire dalla mattinata, poi nel pomeriggio e infine in serata:

EVOLUZIONE: lunedì mattina ultimi fenomeni su estremo nord-est, coste adriatiche e basso Tirreno, altrove ampie schiarite ma ancora clima molto fresco per la stagione. Martedì ultime nubi sul basso Tirreno con sporadiche piogge, ma con tendenza a generale miglioramento, grazie al colmamento e all'allontanamento del vortice verso est. Dopo un mercoledì generalmente soleggiato, da giovedì nuova saccatura in avvicinamento all'Italia a partire dal nord con le prime piogge.



PEGGIORAMENTO: un nuovo, incisivo peggioramento, si riscontrerà sabato 3 ottobre, con l'arrivo di un intenso sistema frontale tra nord e gran parte del centro, guardate voi stesso la carta qui sotto, che parla da sola! Una fase perturbata che, ad intervalli, potrebbe insistere per alcuni giorni:

OGGI: al nord-ovest schiarite ma cielo velato e clima freddo per la stagione, al nord-est dapprima incerto, poi sempre più nuvoloso ed entro sera precipitazioni, che risulteranno nevose sulle Alpi oltre i 1200-1400m ed oltre i 1500m sull'Appennino romagnolo. Al centro perturbato a partire dalla Sardegna con piogge, temporali, neve oltre i 1500m in Appennino, schiarite solo temporanee in Sardegna, specie nel sud dell'isola, clima molto fresco per la stagione. Al sud maltempo in arrivo a partire da Campania e Molise, con estensione dei fenomeni quasi ovunque entro sera, temperature in calo.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------