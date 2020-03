MALTEMPO su gran parte del Paese, NEVE a quote basse su alcune aree del nord

SITUAZIONE: l'ondata di freddo tardiva si è trasformata in un'ondata di maltempo, a causa della formazione di un minimo depressionario al suolo che impegna principalmente le nostre regioni centrali e meridionali e marginalmente il nord, dispensando precipitazioni diffuse che, sull'Emilia-Romagna e sull'area dolomitica, risulteranno nevose sino a quote basse, con fiocchi possibili anche in pianura sull'Emilia, specie nella mattinata odierna. Qui la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni sino alle 18 di oggi secondo il nostro modello:

Il flusso sciroccale determinerà un deciso rialzo delle temperature, soprattutto lungo il versante adriatico, ma l'aria fredda precedentemente affluita al nord sarà sufficiente a determinare ancora neve a quote basse su queste zone. I fiocchi potranno fare la loro comparsa anche su basso Piemonte ed Appennino ligure nel pomeriggio-sera a partire dalle quote collinari, asciutto sul resto del nord. Da notare i forti rovesci attesi in Gallura in Sardegna e sulle zone interne della Calabria, neve abbondante ma stavolta a quote sempre più elevate in Abruzzo.



EVOLUZIONE: venerdì i fenomeni tenderanno a traslare verso sud, ma potranno ancora verificarsi fenomeni sull'Appennino emiliano e la Romagna, questa volta con trasformazione della neve in pioggia sin oltre i 1000m. Al centro e al sud attesi ulteriori rovesci, in localizzazione sul meridione, in particolare nella seconda parte della giornata e sul basso Tirreno, coinvolta in parte ancora la Sardegna orientale. Qui la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni per venerdì 27 secondo il nostro modello:

FINE SETTIMANA: sabato ultime piogge all'estremo sud ma con tendenza a miglioramento, altrove bel tempo e deciso rialzo termico, specie al nord. Domenica tempo un po' incerto al settentrione con locali rovesci, soleggiato altrove e mite.



NUOVO PEGGIORAMENTO: lunedì una massa d'aria fredda traslerà dal centro Europa verso la Francia, coinvolgendo in parte anche il nostro settentrione, dove provocherà un generale aumento della nuvolosità e qualche precipitazione, nevosa in montagna dalle quote medie. Possibile anche un coinvolgimento del centro e del sud, ma l'evoluzione è ancora da verificare poiché non emerge ancora chiaramente dai modelli quale sarà l'esatta traiettoria delle masse fredde. Seguite i nostri approfondimenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------