MALTEMPO su alcune regioni, ci sarà anche la NEVE, le ultimissime dai modelli

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Rovesci sono in atto tra la bassa Toscana, l'alto Lazio, l'Umbria e le Marche. Rovesci anche sulla Puglia e sulla Calabria. Inoltre, sta nevicando su molte aree della Val d'Aosta, mentre altrove il tempo è asciutto.

La prima perturbazione di questa settimana scivolerà verso il meridione nella giornata odierna, dove darà origine ad episodi di maltempo che tenderanno ad esaurirsi in serata, ma vediamo meglio il tutto tramite la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Rovesci e qualche temporale nelle aree interne dell'Italia centrale, in trasferimento verso il meridione, in modo particolare sulla Campania e la Calabria Tirrenica dove i temporali potrebbero essere anche forti. Sul resto d'Italia tempo asciutto e soleggiato a parte nevicate sui rilievi alpini confinali e in Val d'Aosta.

Attenzione ai venti molto forti da nord-ovest su Sardegna, Sicilia e medio-basso Tirreno con mari in cattive condizioni.

Temperature in aumento al nord, stazionarie altrove. Ecco il quadro dei valori massimi attesi alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 20° sulla Sicilia orientale. Clima in genere non freddo a parte le aree interne del centro e parte del nord, specie il nord-est dove i valori saranno inferiori a 10°.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 28 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Giornata in prevalenza soleggiata a parte locali addensamenti che sulla Calabria potrebbero determinare anche qualche isolato piovasco. Temperature minime in calo, massime stabili.

