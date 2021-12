MALTEMPO: situazione INSTABILE e TURBOLENTA sull'Italia; arriva anche il FREDDO

Il neonato inverno muove le fila di un'intensa perturbazione che al momento sta agendo soprattutto al nord-est e sulle regioni centrali. Vi sono anche temporali limitatamente alla Toscana, dove sta piovendo già da ieri.

Il settore di nord-ovest non si è accorto praticamente di nulla, essendo saltato completamente da ogni tipo di fenomeno.

La perturbazione ora agisce al centro; ve la mostriamo tramite l'ultima immagine satellitare in movimento:

Il meridione e la Sicilia sono ancora in attesa, ma verranno interessate soprattutto nella giornata di domani, venerdi 3 dicembre.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 2 dicembre:

Il nord saltato dai fenomeni, tranne l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il Friuli che avranno alcuni rovesci.

Rovesci e temporali impegneranno invece la Sardegna e tutto il centro ad eccezione forse delle Marche e dell'Abruzzo che si troveranno sottovento alle correnti portanti da ovest. Neve in Appennino sopra 1200-1400 metri. In attesa il sud dove arriveranno rovesci solo sulla Campania. Ventoso, ma non eccessivamente freddo con mari in cattive condizioni.

Questa invece è la mappa del tempo per domani, venerdi 3 dicembre:

Correnti settentrionali anche intense introdurranno un calo della temperatura. Al nord e sulla Toscana bel tempo. Migliora anche sul Lazio; neve tra 800 e 1000 metri sull'Appennino centrale e la Sardegna, 1200 metri al sud. Rovesci e temporali che si concentreranno su Sicilia, Calabria, Golfo di Taranto e Puglia. Ventoso ovunque.

