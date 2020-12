MALTEMPO sempre protagonista ma finalmente meno severo

SITUAZIONE: un'area depressionaria, posizionata sulle nostre regioni centrali, seguita a generare condizioni di maltempo che stamane interessano prevalentemente la Valpadana e le Alpi orientali, ma che nel corso della giornata si proporranno con rovesci e temporali sparsi anche al centro e al sud, segnatamente lungo le regioni tirreniche; qui i fenomeni attesi nel pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

NEVE: sempre delicatissima la situazione sul centro-est Alpi, dove localmente il rischio valanghe, specie sull'alto Veneto, l'alto Friuli e l'Alto Adige arriva al grado 5, il più alto, con rischio di distacco di grosse valanghe spontanee. Le nevicate dovrebbero ancora interessare questo settore delle Alpi sino al pomeriggio con limite a 900-1000m, mentre dovrebbero finalmente esaurirsi in serata.



MOSE: stamane l'utilizzo delle paratie ha evitato una marea di ben 145cm, un ottimo risultato dopo il flop di ieri che aveva allagato la città per una valutazione sbagliata dell'altezza della marea.



ALLAGAMENTI: la portata di molti fiumi e torrenti è al limite al nord e al centro ma al momento non si registrano criticità superiori a quelle segnalate ieri.



EVOLUZIONE: giovedì interverrà un temporaneo miglioramento al nord e al centro, ma non sulla Sardegna e sul basso Tirreno, dove giungeranno altre frange nuvolose associate a precipitazioni anche temporalesche, come si può vedere qui:

VENERDI: altra perturbazione in arrivo con effetti un po' su tutto il Paese a partire dal nord e dall'alto Tirreno, qui la situazione prevista per la mattinata, con la neve (in verde) che dovrebbe cadere ad ovest e al centro delle Alpi sino a 500-700m:

FINE SETTIMANA: sabato ancora rovesci su regioni tirreniche, Emilia-Romagna, nord Puglia, Sardegna, con tendenza dei fenomeni a localizzarsi sul meridione, specie sul basso Tirreno. Le temperature si manterranno leggermente superiori alla media stagionale, specie nei valori minimi.

PROSSIMA SETTIMANA: l'anticiclone non sembra in grado di prendere in mano la situazione determinando miglioramenti duraturi, pertanto dopo un'effimera fase più stabile, già da mercoledì 16 ci attendiamo nuovi peggioramenti dovuti al costante inserimento di fronti atlantici sospinti da un flusso di correnti occidentali in prevalenza miti. Per cui tempo tardo autunnale, ancora un po' di pioggia, specie tra nord e centro, neve solo sulle Alpi e temperature sopra le medie.



OGGI: da notare ancora le nevicate su est Alpi e Dolomiti oltre i 900-1000m, i rovesci sull'area tirrenica ma anche la generale attenuazione dei fenomeni prevista entro sera e già palese nel pomeriggio sul nord-ovest.

