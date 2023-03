MALTEMPO: rovesci, temporali e persino la NEVE - ecco le aree coinvolte

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Rovesci e temporali insistono questa mattina su alcune aree del centro Italia, segnatamente sulla zona di Roma. Altrove al momento non vengono segnalate piogge, a parte qualche rovescio nelle aree interne della Sardegna.

L'azione del sole unita all'instabilità dell'aria accenderà molti temporali tra il pomeriggio e la serata al centro e al sud, mentre il nord sarà ancora una volta progioniero del Favonio che asciugherà tutto ciò che c'è ancora da asciugare.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia fino alle 7 di domani mattina:

Al nord venti di Favonio e clima secco e ventoso. Da segnalare alcuni temporali in serata sulla Romagna, ma in rapida attenuazione. Bel tempo anche sull'alta Toscana. Sul resto del centro e al meridione tempo instabile con frequenti rovesci o temporali specie nelle aree interne e adriatiche. Quota neve in calo sull'Appennino centrale dai 1400 metri agli 800-900 metri delle prime ore di domani mattina. Ventoso ovunque e mari in cattive condizioni specie nei pressi della Sardegna.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Temperature in calo nelle aree interne del centro con massime anche sotto i 10°. La punta più elevata in Sicilia, con 22°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 28 marzo:

Ancora rovesci nella prima parte della giornata in Abruzzo e al sud con clima freddo e ventoso per venti da nord. Residue nevicate in Appennino sopra i 900-1000 metri. Sul resto d'Italia tutto sereno. Mattinata frizzante ovunque.

