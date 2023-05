MALTEMPO: ROVESCI e TEMPORALI a spasso per l'Italia, ecco chi verrÃ  colpito maggiormente

Questa mattina apriamo con la situazione sinottica attesa alle ore 20 di questa sera:

Da notare l'alta pressione delle Azzorre che si spinge con un promontorio verso nord-est, fino a raggiungere la Scandinavia. Un'altra zona di alta pressione la troviamo sulla vicina Russia. In mezzo è presente una vera e propria voragine barica con tanta instabilità e maltempo tra l'Europa centro-occidentale e l'Italia. Come abbiamo già accennato, è una situazione che sarà dura a morire e ci terrà compagnia almeno fino al giorno 20!

Andiamo però con ordine. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 12 maggio:

Al nord rovesci forti in mattinata sull'estremo angolo nord orientale, ma in attenuazione. Per il resto tempo variabile/instabile con rovesci e temporali a macchia di leopardo specie tra pomeriggio e sera. Stessa cosa per le aree interne dell'Italia centrale e meridionale. Tempo migliore sulle due Isole Maggiori con assenza di fenomeni.

Questa invece è la situazione prevista per l'intera giornata di domani, venerdi 12 maggio:

Al nord e al centro molto instabile con rovesci e temporali qua e la. Qualche piovasco sarà possibile anche nelle aree interne del meridione e sulla Sardegna settentrionale, per il resto tempo asciutto.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Valori freschi soprattutto sul nord-est e le aree interne del centro. Si supereranno i 20° solo sulla Pianura Piemontese, la Sardegna, la Sicilia e al sud.

