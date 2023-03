Maltempo: PIOGGIA e NEVE protagonisti sullo Stivale

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Le piogge più intense stanno interessando le regioni centrali, ma tendono a spostarsi più a nord, interessando progressivamente il settentrione. Qui, stante le basse temperature, avremo ancora nevicate oltre i 500-600 metri specie su Alpi Marittime, Appennino Ligure e Tosco-Emiliano.

Al sud è in atto una pausa dei fenomeni, ma il tempo ripeggiorerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni, specie tra venerdi e sabato, quando si avrà un contemporaneo miglioramento al nord.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina:

Fatta eccezione per parte delle regioni meridionali, il maltempo abbraccerà il resto d'Italia. Rovesci intensi tra le Isole e il medio Tirreno. Neve al nord a bassa quota, attorno a 400-600 metri sui rilievi più meridionali. Vento forte ovunque e mari in condizioni non ottimali.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, mercoledi 1 marzo:

Freddo al nord e nelle aree interne del centro con valori inferiori a 10°. Più mite al sud, sul Tirreno e le Isole con punte di 16° sulla Calabria Ionica e la Sicilia orientale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, giovedi 2 marzo:

Al nord qualche pioggia in pianura e neve oltre i 600-800 metri, ma con fenomeni in via di attenuazione nell'arco della giornata. Ancora rovesci e temporali tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno, per il resto molte nubi e precipitazioni più sporadiche. Lieve aumento delle temperature specie al nord, ancora venti forti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località