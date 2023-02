MALTEMPO: PIOGGE TORRENZIALI in Sicilia, FREDDO in attenuazione sul resto d'Italia

Questa mattina vi mostriamo, tramite le immagini satellitari, il ciclone mediterraneo che sta spazzando la Sicilia!

L'occhio è presente poco a sud dell'isola di Malta. Tutto attorno ruotano sistemi nuvolosi carichi di pioggia e temporali che continuano a scaricare nelle medesime zone da circa 24-36 ore. Tra il Siracusano e il Ragusano sono stati già scaricati complessivamente 400mm di pioggia; per molte aree si tratta della pioggia che normalmente cade quasi nell'intero anno. Molta neve in montagna, specie nella zona dell'Etna, dove il manto nevoso ha superato agevolmente il metro di altezza.

Sul resto d'Italia è ancora il freddo a fare notizia. Il calo della ventilazione ha permesso il deposito del freddo nei bassi strati verso le aree di pianura e nei fondovalle, mentre in quota la percussione dell'alta pressione si sta già facendo sentire, con un aumento termico rispetto a ieri mattina.

Cosa succederà nella giornata odierna sul nostro Paese? Di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina:

Ancora maltempo segnatamente sulla Sicilia sud-orientale, tra Siracusano e Ragusano dove saranno ancora possibili piogge intense e temporali. I fenomeni si dovrebbero attenuare nel pomeriggio per poi cessare definitivamente in serata. Qualche breve rovescio al mattino sarà ancora possibile sulla Calabria, ma in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni tempo stabile a parte nubi lungo il versante adriatico, senza fenomeni.

Temperature ancora basse, ma in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. Ecco i valori attesi alle ore 15 di oggi, venerdi 10 febbraio:

Ancora temperature sotto i 10° sulle pianure del nord e di poco sottozero lungo la dorsale appenninica centrale. Relativamente più miti i valori sulle Isole con punte di 12-13°.

Nella giornata di domani, sabato 11 febbraio, definitiva attenuazione del maltempo in Sicilia con tempo in genere soleggiato su tutta l'Italia e temperature in ulteriore aumento. Cessazione anche del vento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località