MALTEMPO: PIOGGE e TEMPORALI cadranno su molte zone d'Italia con fenomeni anche INTENSI

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Sotto rigida osservazione una serie di temporali autorigeneranti che stanno interessando la Liguria centro-orientale. Gli accumuli sono elevati, ma per il momento non sono presenti criticità. Altri rovesci sono presenti tra l'alto Piemonte, l'alta Lombardia e il Triveneto. Sono gli effetti della nuova perturbazione che nelle prossime ore si sposterà verso levante, puntando prima il centro, poi anche il meridione dove agirà nel corso del week-end.

Vediamo subito le precipitazioni previste in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 23 settembre:

Rischio di rovesci o temporali intensi su Alta Lombardia, Triveneto, Liguria centro-orientale, medio e alto Tirreno fino alla Campania e l'Umbria occidentale. Rovesci anche sulla Sardegna, mentre il resto del meridione sarà ancora alle prese con una giornata di caldo anomalo.

Sul fronte termico, ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, venerdi 22 settembre:

Ben 37° sono attesi sulla Sicilia orientale, la Calabria Ionica e il Foggiano; 36° sulla Lucania, 30-32° sul medio versante adriatico.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, sabato 23 settembre:

Ancora rovesci al nord, specie sul settore centrale ed orientale, in attenuazione in serata. Maltempo con rovesci e temporali anche forti al centro e buona parte del meridione, con interessamento soprattutto dei litorali tirrenici e le aree interne. Temperature in calo ovunque e fine del caldo anomalo al meridione.

RIASSUMENDO: L’Italia è divisa tra due facce del meteo: da una parte la pioggia, dall’altra il sole. Una perturbazione sta portando rovesci e temporali in molte regioni, soprattutto al nord e al centro. In Liguria si registrano forti temporali autorigeneranti, che potrebbero causare criticità. Al meridione invece si respira ancora aria estiva, con temperature che sfiorano i 40° in alcune zone. Ma il quadro cambierà nel corso del week-end, quando la perturbazione si sposterà verso il sud, portando maltempo anche sui litorali tirrenici e le aree interne. Le temperature scenderanno ovunque, segnando la fine del caldo anomalo al meridione.

