MALTEMPO: nuova PERTURBAZIONE all'assalto dell'Italia: ecco le regioni più colpite

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia...e il radar non mente. Ecco dove sta piovendo in queste ore sul nostro Paese:

Abbiamo tre zone dove le piogge sono più intense: la Liguria, la Sardegna centro-meridionale e il medio-basso Tirreno (Campania e Lazio). Piove a tratti anche sulle pianure del nord, mentre il restante meridione e il versante adriatico hanno tempo asciutto.

La nuova perturbazione sarà la protagonista del tempo per le prossime 36-48 ore in Italia. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sulla nostra Penisola fino alle 20 odierne:

Le piogge più intense si prevedono su Alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Liguria, Sardegna e Lazio. In queste regioni avremo anche dei temporali. Tempo più asciutto sulla medio-bassa Toscana, Romagna, Marche e al meridione ad eccezione della Campania. Temperature in calo al nord e al centro, in aumento invece al meridione e in Sicilia.

Questa invece è la previsione per domani, giovedi 4 novembre:

Ancora piogge forti sul Lazio e sul Friuli. Rovesci tra Toscana e Umbria, rovesci anche in Sardegna, piogge più deboli sul restante settentrione; tempo invece asciutto al sud e sulla Sicilia.

