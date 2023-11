MALTEMPO: nuova PERTURBAZIONE all'assalto dell'Italia, ecco le aree maggiormente colpite

Questa mattina vi mostriamo come di consueto l'immagine satellitare in movimento per vedere l'avvicinamento della nuova perturbazione all'Italia.

Il fronte perturbato sta affrontando la Francia e nelle prossime ore darà luogo alle prime piogge sul settore di nord-ovest e sulla Sardegna. Sarà una perturbazione molto veloce ed in un paio di giorni dovrebbe attraversare quasi tutta l'Italia. Non si escludono però precipitazioni intense specie sui versanti di ponente. Tornerà anche la neve sulle Alpi al di sopra dei 1200-1300 metri.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 10 novembre:

Notiamo quasi tutta l'Italia coperta dalla pioggia, ad eccezione del versante adriatico, parte dell'Emilia Romagna, la Sardegna orientale e le estreme regioni meridionali. Precipitazioni anche a carattere di rovescio su Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio ed in tendenza anche sulla Campania. Neve sulle Alpi al di sopra dei 1200-1300 metri, anche se non si escludono incursioni dei fiocchi più in basso nelle vallate strette e nei rovesci più forti.

Queste sono le temperature attese oggi in Italia alle ore 14:

Da segnalare una marcata diminuzione delle temperature sul nord-ovest dove nell'arco della giornata non si supereranno i 10°. Valori abbastanza miti invece altrove ed attorno alla media del periodo. Segnaliamo 21° sulla Sicilia orientale e 20° nel Foggiano.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di domani, venerdi 10 novembre:

Al nord veloce miglioramento a parte gli ultimi rovesci al nord-est in attenuazione. Rovesci e temporali invece lungo tutto il versante tirrenico e le aree interne, nonchè sulla Sardegna occidentale, il tutto accompagnato da una ventilazione in rotazione ad ovest. Asciutto invece il versante adriatico che si troverà sottovento al flusso occidentale. Temperature in aumento al nord, in calo sulle altre regioni. Ventoso e mari molto mossi.

