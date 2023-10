MALTEMPO: nuova PERTURBAZIONE all'assalto dell'Italia, ecco dove si avranno i fenomeni piÃ¹ INTENSI

Anche questa mattina è d'obbligo postare l'immagine satellitare in movimento a scala europea che ritrae il tempo delle ultime ore:

Si nota benissimo l'arrivo della nuova perturbazione che ha già raggiunto la Francia e punta decisa verso la nostra Penisola in un letto di correnti occidentali. Dal pomeriggio odierno inizierà a dare effetti al nord e sul Tirreno, per poi spostarsi velocemente verso levante nella giornata di domani.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco le aree maggiormente colpite dalle piogge fino alle 7 di domani mattina:

Tra questa sera, la notte e la mattinata di domani, venerdi 27 ottobre, piogge e rovesci sparsi al nord eccetto Piemonte e Ponente Ligure, più intensi al nord-est. Rovesci intensi anche nelle aree interne della Liguria orientale e l'alta Toscana. Rovesci più estemporanei invece lungo tutto il versante tirrenico, le aree interne e la Sardegna occidentale. Asciutto in Adriatico, Sardegna orientale e restante meridione. Attenzione ai forti venti di Libeccio specie sul Ligure e l'alto Tirreno con i mari che diverranno molto mossi o agitati.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori termici gradevoli, ma ancora superiori alle medie del periodo. Segnaliamo 27° sulla bassa Lucania, 26° sulla Sicilia orientale e il Foggiano, 25° sul medio Adriatico.

Infine questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, venerdi 27 ottobre:

Ancora rovesci al mattino lungo tutte le aree tirreniche e le zone interne, ma in attenuazione nell'arco della giornata sotto forti venti da ovest. Rovesci più persistenti al nord-est, ma in attenuazione anche qui in giornata. Mari in cattive condizioni con mareggiate sulle aree di ponente ed i bacini prospicienti la Sardegna. Lieve calo termico, ma non farà ancora freddo.

RIASSUMENDO: L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo cambiamento del tempo causato da una perturbazione che arriverà dall’Europa occidentale. La perturbazione porterà piogge e rovesci sparsi al nord e sul Tirreno, più intensi al nord-est, nella giornata di oggi e domani. In Adriatico, Sardegna orientale e restante meridione i fenomeni saranno più isolati. I venti di Libeccio soffieranno forti sul Ligure e l’alto Tirreno provocando mareggiate. Le temperature subiranno un lieve calo, ma resteranno ancora sopra la media stagionale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località