MALTEMPO moderato su mezza Italia, fiocchi sulle Alpi

SITUAZIONE: un sistema frontale interessa il nord e le regioni centrali, Sardegna; la parte fredda, attesa tra tarda mattinata e primo pomeriggio, attiverà rovesci diffusi in spostamento da ovest verso est, abbassando anche il limite delle nevicate sino a 1200m e localmente anche al di sotto di tale quota. Qui i fenomeni attesi nel corso della mattinata:

POMERIGGIO: si noterà già un certo miglioramento farsi strada sul settore nord-occidentale e sulla Sardegna, mentre seguiterà a piovere sul nord-est e al centro con limite della neve in calo sulle Alpi sino a 1000m, tempo in peggioramento sulla Campania con piogge.

EVOLUZIONE: martedì nubi e fenomeni si concentreranno su nord-est, centro e sud ma risulteranno più diffusi sull'Emilia-Romagna, dove potrà nevicare sin verso i 700-900m, a causa dell'inserimento di aria più fredda; più sparsi, legati anche a nubi temporalesche, i fenomeni attesi al centro e soprattutto al sud, dove sulle regioni estreme risulteranno anche sporadici, qui una mappa attesa per la mattinata:

CIRCOLAZIONE FREDDA in arrivo tra nord e centro da mercoledì a venerdì con un po' di instabilità al nord e rovesci sparsi nelle ore pomeridiane e serali, anche nevosi oltre i 1000m, per venerdì è atteso il transito di una perturbazione piovosa al sud. Mentre per il fine settimana si profila un passaggio piovoso anche per il centro e marginalmente sul nord-est, ma sarà bene seguire gli aggiornamenti, perché la situazione si presenta caotica per questo intervallo temporale.

Intanto ecco una mappa prevista per giovedì 15 aprile con l'instabilità attiva al nord e una perturbazione in arrivo sul meridione:

Ed ecco l'aria fredda in quota (in verde valori inferiori allo zero a 1500m) previsti per l'alba di giovedì 15 aprile:

SICCITA' al nord: un primo passo verso un miglioramento della situazione è stato fatto, ma serviranno ovviamente altre piogge, magari giungeranno nella seconda parte del mese o in quello di maggio, le possibilità di un rientro alla normalità sono potenzialmente alte.

