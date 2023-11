MALTEMPO: le PERTURBAZIONI si susseguono senza sosta, ne arriverà un'altra GIOVEDI, vediamo gli effetti

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ci illustra il tempo presente in Europa:

Le regioni meridionali sono ancora alle prese con piogge e temporali causati dalla prima perturbazione di questa settimana. La vediano al centro dell'immagine nel suo spostamento verso levante. Il resto d'Italia usufruisce invece di un intervallo abbastanza soleggiato anche se sono presenti nebbie questa mattina su alcuni settori di pianura del nord, che tenderanno a dissolversi nelle prossime ore.

Dall'Atlantico arriveranno però altri corpi nuvolosi. Uno di questi darà luogo ad un nuovo peggioramento al nord nella giornata di domani, in estensione venerdi al centro e al sud. Torneranno quindi le piogge e le nevicate sulle Alpi a quote non troppo elevate.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 9 novembre:

Rovesci anche intensi al sud, specie sulle regioni estreme, ma con tendenza a miglioramento. Su tutte le altre regioni variabilità con ampie schiarite e basso rischio di fenomeni.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Da segnalare la fine dei valori esageratamente elevati al meridione. Tutta l'Italia avrà temperature attorno alla media o lievemente superiori. I 20° si toccheranno solo in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 9 novembre:

Le piogge si riferiscono alla seconda parte della giornata ed interesseranno gran parte del settentrione, il medio-alto Tirreno e la Sardegna, anche a carattere di rovescio. Qualche nevicata interverrà sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

