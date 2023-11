MALTEMPO: la TEMPESTA CIARAN colpisce l'Europa, coinvolta anche l'Italia!

Questa mattina è d'obbligo mostrare l'immagine satellitare in movimento per vedere il percorso dell'intensa depressione, una vera e propria tempesta denominata "Ciaran" che sta flagellando il nostro Continente:

L'occhio della tempesta si trova al momento sulla Cornovaglia e porta venti fino a 170-180km/h. L'Italia verrà interessata nelle prossime ore dalla parte periferica meridionale di questa tempesta, che muove le fila di un'intensa perturbazione che già si approssima al nord Italia.

Attese 48 ore di tempo perturbato, prima al nord, poi anche al centro e su parte del meridione, con venti forti, mari in burrasca e rovesci molto intensi specie nelle aree montuose sopravvento al flusso portante da SW.

Andiamo quindi a vedere la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 3 novembre:

Rischio di nubifragi tra Alta Lombardia, alto Veneto, Friuli, Liguria centro-orientale e alta Toscana. Rovesci in arrivo nell'arco della giornata anche al centro, specie sul Tirreno e le aree interne fino alla Campania. Tempo invece asciutto sul medio-basso Adriatico e sul restante meridione. Attese anche nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1600-1700 metri.

MASSIMA ATTENZIONE nel pomeriggio e in serata ai forti venti di Libeccio sul Mar Ligure, l'alto Tirreno e le aree prospicienti la Sardegna con mareggiate anche notevoli lungo tutte le coste esposte.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, giovedi 2 novembre:

Valori freschi al nord-ovest, molto miti sul resto d'Italia con punte di 26° in Sicilia e 24° su Calabria e Sardegna meridionale.

Diamo ora uno sguardo alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, venerdi 3 novembre:

Al nord situazione in miglioramento dopo gli ultimi rovesci sui settori orientali. Tempo molto instabile al centro e al sud con rovesci anche intensi lungo le aree tirreniche e le zone interne in genere. MASSIMA ATTENZIONE ai forti venti occidentali ed ai mari in cattive condizioni con mareggiate intense sui versanti di ponente e sulla Sardegna.

