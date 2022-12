MALTEMPO: la pioggia frequenterà ancora diverse regioni nella giornata odierna

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in queste ore in Italia:

Rovesci sono in atto sulla Sardegna, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Friuli. Altrove il tempo si presenta asciutto. La giornata odierna sarà ancora interessata dalla retroguardia della perturbazione giunta ieri sull'Italia; in altre parole avremo ancora piogge soprattutto al centro e sul nord-est.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 12 di oggi, venerdi 16 dicembre:

Rovesci di pioggia saranno possibili sul Friuli, Sardegna, Toscana, Umbria occidentale e Lazio. Altrove tempo asciutto o con piogge poco probabili.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 12 e le 18 di oggi:

Migliora sul Friuli, ancora rovesci su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Altrove tempo nel complesso asciutto.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia tra le 18 e le 00 su sabato 17 dicembre:

Gli ultimi rovesci bagneranno ancora il Lazio, la Campania ed in parte la Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto o con piogge poco probabili.

Dal punto di vista termico, ecco le temperature previste in Italia attorno alle ore 14 di oggi, venerdi 16 dicembre:

Ancora un po' freddo al nord con temperature non superiori a 10° in Valpadana. Decisamente mite il clima al centro e al sud con punte di 23° in Sicilia e 20° sulla Lucania.

