MALTEMPO: Italia sospesa tra PIOGGE INTENSE e FREDDO

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo o nevicando in Italia:

Rovesci e temporali sparsi sono in atto dall'Abruzzo verso sud con particolare insistenza sul Golfo di Taranto. Rovesci anche sulla Sardegna orientale ed in parte anche nel Lazio. Più a nord tutto asciutto.

Nei prossimi due giorni assisteremo alla discesa di aria fredda sulle nostre regioni, specie al centro e al nord, ma il maltempo sarà concentrato sempre al sud ed in parte lungo il medio versante adriatico. Per il settentrione i rubinetti della pioggia e della neve dovrebbero chiudersi per un lungo periodo, anche se avremo delle gelate nelle ore notturne anche sulle pianure.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, giovedi 26 gennaio:

Maltempo concentrato dall'Abruzzo verso sud dove avremo rovesci e temporali anche intensi. Nevicate in Appennino sopra gli 800-1000 metri. Rovesci anche sulla Sardegna orientale. Nubi basse in Adriatico ed a tratti sulle pianure del nord, ma senza fenomeni, sereno su Liguria e alto-medio Tirreno.

Ventoso ovunque per correnti settentrionali. Temperature in lieve calo rispetto a ieri, ecco i valori attesi alle 14 di oggi in Italia.

Freddo nelle zone appenniniche del centro Italia con valori anche sottozero. Freddo anche sulle pianure del nord con temperature ovunque sotto i 10° in pieno giorno. Relativamente più miti le temperature lungo le aree costiere del centro e del sud con punte di 12-13°.

Infine, questa è la tendenza del tempo per domani, venerdi 27 gennaio:

Ancora rovesci al sud e nei pressi della Sardegna. Qualche nevicata tra Marche e Abruzzo sopra i 300-400 metri e sopra i 500 metri tra Molise e Puglia Garganica, 800 metri sulla Calabria. Ventoso e temperature in calo specie al centro e al nord.

