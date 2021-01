MALTEMPO intermittente sino al week-end su gran parte d'Italia

SITUAZIONE: maltempo tardo autunnale o simil invernale sull'Italia, è questa la definizione più corretta per il tempo pazzo che stiamo vivendo in questi giorni, figlia di un vortice polare certamente disturbato ma non così tanto da riversarci addosso il freddo nudo e crudo, freddo che peraltro si spinge più ad ovest del Paese e ci espone ad un richiamo sciroccale decisamente più mite, che ci interessa ormai da Capodanno.



Certo non sono mancate nevicate abbondanti, persino da record sull'Appennino toscano, ma la neve in pianura, dopo l'episodio del 28 dicembre, è decisamente latitata, e ancora stenterà a vedersi in modo diffuso almeno sino a domenica.



Intanto la situazione rimane depressionaria e fornirà altri spunti di maltempo tra oggi e mercoledì. Qui sotto le precipitazioni previste per oggi con i rovesci che andranno localizzandosi sul nord-ovest e poi tenderanno ad investire anche il Tirreno e l'ovest della Sardegna, con quota neve sino in collina su ovest Alpi:

EVOLUZIONE: tra martedi e mercoledi ecco un'altra perturbazione affacciarsi da ovest e determinare un generale peggioramento al nord-ovest e sul Tirreno, in estensione entro la serata di martedì a gran parte del centro e alla Campania, come si vede nelle mappe seguenti, ancora con neve sino a quote collinari al nord, sino ad 800m sull'Appennino centro-settentrionale:

MERCOLEDI le piogge andranno concentrandosi gradualmente sulle regioni centrali e meridionali, con passaggio di un fronte freddo temporalesco che dal centro si sposterà verso il sud nel corso del pomeriggio, come si può notare dalla mappa seguente, al nord tendenza evidente al miglioramento:

EVOLUZIONE ULTERIORE:

tra giovedi e venerdì tregua del maltempo ma con maggiori schiarite al nord e ancora tempo variabile altrove. Temperature in calo, specie al settentrione.

Nel fine settimana altra depressione in azione al centro e al sud con piogge, temporali e nevicate in Appennino, specie domenica, quando affluirà aria più fredda. Al nord generalmente asciutto ma previsione da affinare.



PROSSIMA SETTIMANA: possibile flusso di correnti fredde settentrionali relativamente secche ma ancora fenomeni di instabilità possibili lungo l'Adriatico e al sud, tempo ventoso ma più soleggiato altrove con freddo secco. L'alta pressione ad ovest proverà a rimontare ma con esiti incerti, visto il costante disturbo a cui va soggetto il vortice polare. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!



OGGI da notare:

-i rovesci in stile primaverile al nord, davvero inusuali per il periodo

-i possibili temporali in arrivo sulle coste del Tirreno

-le nevicate su ovest Alpi indotte dai venti da est presenti al nord che generano un effetto stau.

Situazione meteo LIVE:

