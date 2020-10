MALTEMPO in spostamento su nord-est e centrali tirreniche

SITUAZIONE: il fronte perturbato collegato al ciclone francese finalmente trasla verso levante impedendo guai maggiori al Piemonte e al Ponente ligure, rimasti coinvolti da piogge alluvionali indotte dall'insistenza di uno Scirocco tempestoso, che ha bloccato il transito delle precipitazioni verso levante.



Ecco i fenomeni attesi nella mattinata odierna, dove si nota la maggiore concentrazione della fenomenologia su nord-est e regioni centrali tirreniche, al sud lo Scirocco manterrà ancora le temperature su valori estivi:

EVOLUZIONE: nel pomeriggio ulteriore allontanamento dei fenomeni verso est e tendenza a temporaneo miglioramento, anche se in serata sono attesi nuovi temporali sul Levante ligure, al sud l'ingresso di venti da est limiterà il caldo alle regioni joniche, qui la mappa del pomeriggio:

DOMENICA: nuova perturbazione in arrivo da ovest al nord ma per alcune ore fenomeni solo a ridosso dei rilievi e sulla Liguria, solo dal pomeriggio peggioramento anche sulla Valpadana e sull'alto e medio Tirreno, con fenomeni in trasferimento verso est in serata, qui sotto la sequenza delle piogge attese tra il pomeriggio e la serata:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì mattina ancora piogge su estremo nord-est e regioni centrali tirreniche, fine del caldo al sud ma senza fenomeni di rilievo. Martedì nuvolosità variabile tra nord e centro, qualche fenomeno su alta Toscana, Spezzino. In serata peggiora su centro, nord-est ed Emilia-Romagna con piogge sparse. Mercoledì piogge sparse al centro e al sud, schiarite al nord.



Sarà il segnale di un miglioramento del tempo dovuto al progressivo rinforzo di un promontorio anticiclonico che da giovedì a sabato garantirà tempo buono e mite. Da verificare invece il successivo inserimento di una saccatura al nord per domenica 11.



OGGI: ultimi fenomeni nella prima parte della mattinata tra est Piemonte, Lombardia occidentale, Valle d'Aosta e Liguria ma con tendenza a miglioramento. Sul nord-est, l'Emilia-Romagna e le regioni centrali tirreniche peggioramento con rovesci e temporali, localmente intensi, in localizzazione verso sera sul Friuli Venezia Giulia. Al sud solo qualche passaggio nuvoloso e molto caldo causato dallo Scirocco con punte di 33°C, calo termico a partire da ovest dalla sera.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



