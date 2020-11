MALTEMPO in arrivo su molte regioni nel fine settimana, poi l'inverno?

SITUAZIONE: condizioni di instabilità residua coinvolgono la Sicilia e la punta meridionale della Calabria, dove ancora per oggi saranno possibili brevi acquazzoni o locali temporali, specie sul settore settentrionale ed orientale dell'isola, mentre sul resto d'Italia splenderà il sole, salvo modesti addensamenti o locali ma poco estese situazioni nebbiose. Sulla Sardegna si attiverà un po' di Scirocco con rischio di qualche rovescio sull'area orientale. Qui una mappa del modello europeo che riassume le condizioni previste per oggi:

EVOLUZIONE: giovedì miglioramento all'estremo sud, un po' di nuvolaglia in avvicinamento a Sardegna e nord-ovest per l'approssimarsi della depressione dall'Iberia, che attiverà venti sciroccali su tutto il centro e il sud. Venerdì ecco il peggioramento entrare in azione sulla Sardegna, in mare aperto sul Tirreno, sulla Corsica e, a fine giornata, sulla Liguria con precipitazioni anche temporalesche, come evidenziato nella mappa qui sotto:

FINE SETTIMANA: sabato la depressione si muoverà verso est, coinvolgendo soprattutto le regioni centrali e meridionali del versante tirrenico con maltempo diffuso ed in parte l'estremo nord-ovest con qualche precipitazione su Liguria e basso Piemonte, qui i fenomeni attesi secondo il modello europeo:

Domenica il maltempo traslerà verso levante coinvolgendo soprattutto le regioni del versante adriatico con temporali anche forti su Jonio e basso Adriatico; miglioramento su nord-ovest, Sardegna ed alto Tirreno, ancora temporali tra basso Lazio e Campania, qualche pioggia in arrivo sin sulla Romagna e le coste venete. Qui la mappa riassuntiva:

ARIA FREDDA: si va affermando tra i modelli l'ipotesi di un inserimento di correnti fredde da nord-est nel corso della prossima settimana, proposto in modalità differente e dunque da rivisitare con calma e maggiore dettaglio da parte dei previsori. Addirittura una convergenza tra aria umida e più mite di estrazione mediterranea con quella fredda in arrivo da est potrebbe generare nevicate a bassa quota al nord. Per questo ed altri dettagli seguite tutti i nostri aggiornamenti!

