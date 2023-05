MALTEMPO in arrivo? Le carte NON sempre dicono la verità e il meteorologo lo intuisce...

Questa è la sommatoria degli accumuli del modello americano per i prossimi 7 giorni, che in una situazione come quella che si prospetta per la settimana sembrano alquanto azzardati e poco attendibili.



Vediamo di capire perchè.

Abbiamo due certezze da qui a metà mese:

1 il passaggio della perturbazione tra martedì sera 9 e mercoledì 10, che risulterà molto rapida e con accumuli non eccezionali, perchè il fronte non sarà sostenuto da chissà quale saccatura, nè da importante vorticità.

Il risultato sarà quello che vediamo qui sotto secondo il modello ICON, quello tedesco. Al nord-ovest fenomeni solo tra serata e alba e poi precipitazioni localizzate su nord-est, gran parte del centro e parte del sud nel corso della giornata, ma niente di così eclatante e soprattutto con l'estremo sud che vedrà ben poche piogge:

2 la certezza tra giovedì 11 e domenica 14 maggio è che si formi una depressione sull'Italia ma con tempistiche, movimenti, posizionamenti che tutti i modelli stentano ancora ad inquadrare nitidamente.

Se negli ultimi giorni sembrava che la depressione si portasse rapidamente sul meridione già tra venerdì 12 e sabato 13 maggio, nelle ultime emissioni appare evidente un posizionamento più settentrionale della depressione con maggiore potenziale coinvolgimento del nord, ma in questo momento ogni modello dice la sua e il meteorologo prudente deve dire ai lettori: ci sono potenziali occasioni di pioggia rilevante tra giovedì e sabato, ma con questi vortici ballerini è facile che i 100mm previsti sull'alta Lombardia finiscano nel volgere di breve per collocarsi sulla Campania, vi facciamo un esempio con tre mappe riferite allo stesso giorno, sabato 13 che prevedono TRE situazioni diverse:

Ci sono modelli, come nel caso di ICON che tra giovedì 11 e l'alba di venerdì 12 prevedono fenomeni di una certa rilevanza solo su parte del Piemonte, come vedete qui:

CONCLUSIONE

E' confortante assistere ad un discreto dinamismo del tempo durante questo mese di maggio, pur con le debite eccezioni (penso all'episodio alluvionale tra Bolognese e Ravennate) ma non bisogna correre alle affrettate conclusioni che da una depressione che non sappiamo concretamente dove andrà ad agire , nè che risvolti porterà, possa scaturirne la soluzione a tutti i residui (ma mica tanto residui) problemi di siccità che ci trasciniamo dietro ormai da un pezzo. Continuate a seguirmi su MeteoLive per capire come andrà davvero.