MALTEMPO in arrivo: doppio ATTACCO all'Italia tra il 21 e il 27 novembre!

Il maltempo tornerà a coinvolgere l'Italia durante la terza decade di novembre.

Il primo attacco giungerà tra martedì 21 e giovedì 23 novembre, quando a seguito dell'inserimento di una saccatura in quota, si formerà una depressione al suolo che determinerà piogge, temporali e vento forte su gran parte d'Italia, eccezion fatta per una parte del nord, come si vede dalla mappa riassuntiva delle precipitazioni previste sino a venerdì 24 novembre:

Abbondanti i fenomeni attesi su Abruzzo, basso Lazio, Sardegna orientale, solo moderati altrove. Si tratta comunque di una distribuzione molto irregolare delle piogge, figlia della persistenza di una parziale anomalia barica sul Continente (il solito anticiclone e una corrente a getto ancora un po' troppo tesa).

Il secondo affondo, ancora peraltro tutto da confermare, ma sempre più probabile, avrebbe caratteristiche ben più invernali, tra sabato 26 e lunedì 28 novembre; una rasoiata artica che andrebbe a creare i pressuposti per le prime nevicate a quote basse lungo la dorsale appenninica, mentre il nord rischia ancora un bel sottovento, con tempo asciutto, anche se ventoso e freddo:

Ci sono anche versioni diverse dell'affondo, che rimane comunque ancora tutto da decifrare, anche se l'impeto delle correnti nord-occidentali sembrerebbe determinante nel limitare l'azione di questo possente vortice all'est europeo, qui sotto comunque un'emissione che coinvolgerebbe anche il settentrione: