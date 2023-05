MALTEMPO in arrivo: chi rischia ALLUVIONI-LAMPO e chi di restare a SECCO? (MAPPE)

MALTEMPO IN ARRIVO

Ancora una volta sull'Italia si scaverà un canale depressionario nel corso della prossima settimana, in modo del tutto analogo a quello già sperimentato nei giorni scorsi. In una situazione del genere alcune regioni ricevono molte precipitazioni, segnatamente quelle centrali e meridionali, mentre il nord molto meno, salvo casi circoscritti.

MOTIVAZIONI

Come mai il maltempo si manifesta sempre nello stesso modo? E' semplice: il disturbo dell'anticiclone sull'ovest europeo non è trascurabile e le saccature di origine atlantica si infilano solo lungo il suo bordo orientale, dove si trova appunto l'Italia. In questo modo l'aria fresca ci arriva quasi diretta senza consentire all'aria calda di risalire da sud, come avverrebbe se la depressione attaccasse la Francia: in quel caso pioverebbe molto al nord e poco altrove, mentre in questo i contrasti si verificano prevalentemente al centro e al sud, dove pioverà molto più che al nord.

ALLUVIONI-LAMPO

In queste situazioni si rischiano le cosiddette alluvioni-lampo? E' possibile che, stante ormai la stagione primaverile piuttosto avanzata, i temporali previsti e l'effetto di blocco indotto dalla persistenza di una determinata corrente possano trasformare l'evento in un nubifragio con conseguenze semi-alluvionali. Le regioni che al momento sono oggetto di monitoraggio sono le seguenti:

-Emilia-Romagna

-Marche

-Abruzzo

-Molise

-Puglia

-Calabria

-Campania

In misura minore il resto del meridione, il Lazio e l'Umbria.

MAPPE

Di seguito vi mostriamo alcune mappe indicative delle potenziali situazioni a rischio tra giovedì 11 e sabato 13 maggio, che ovviamente non sono da prendere alla lettera, ma devono sensibilizzare il lettore sul fatto che la rotazione ciclonica delle correnti previste vada a generare fenomeni importanti proprio laddove l'orografia appenninica tenda ad esaltarli:

E il NORD?

L'unica vera occasione di pioggia, peraltro accompagnata da correnti non propriamente favorevoli, cioè con un ovest abbastanza sparato, dovrebbe riscontrarsi tra la notte su mercoledì 10 e mercoledì mattina ma con accumuli non superiori ai 15-20mm, sempre meglio di nulla, ma a parte l'Emilia-Romagna, potrebbe essere l'unico vero momento di moderato maltempo che coinvolgerà il settentrione. Ecco le due mappe che vedono il nord coinvolto mercoledì mattina, in viola i fenomeni:

COMMENTO

Il tempo tende a mantenere gli equilibri barici raggiunti, per questo talune situazioni tendono a ripetersi e di conseguenza il centro-sud usufruirà ancora di una buona dose di fenomeni; il che in vista dell'estate è davvero una manna, sempre che come detto non si finisca per cadere in una trappola alluvionale. Il nord per ricevere fenomeni abbondanti deve puntare su un riassetto barico che potrebbe intervenire (ma non è certo) nella seconda parte del mese.