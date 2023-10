MALTEMPO in arrivo! ALLUVIONI in vista entro sabato 21?

La configurazione barica prevista per la prossima settimana è di quelle che fanno pensare che di colpo si possa passare da una fase estremamente asciutta ad una pericolosamente troppo bagnata, specie al nord e sui versanti tirrenici.

Su tutte descrivono bene la situazione queste 3 carte bariche, l'una prevista per giovedì 19 ottobre e l'altra tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre:

La mappa qui sopra poi è addirittura esagerata sia in termini di profondità della depressione che si verrà a scavare, sia nel considerare la portata dell'irruzione fredda retrograda che colpirà il centro Europa e che alimenterebbe poi tutto il maltempo nell'area mediterranea.



La situazione più delicata, come avrete capito, è attesa proprio tra venerdì 20 e domenica 22 ottobre: troppe volte i modelli ci hanno segnalato accumuli di pioggia SPAVENTOSI ad una distanza di alcuni giorni, per poi ridimensionarne molto la portata avvicinandosi all'evento. Quindi, anche se ora vi mostriamo questa carta, che fa certamente riflettere, non è il caso di prenderla alla lettera:

Certo accumuli dai 150 ai 220mm non lasciano indifferenti, ma bisognerà capire se tutto lo schema barico da qui a qualche giorno sarà confermato così come lo vediamo ora, perchè la tendenza degli ultimi anni è sempre stata quella di alleggerire la portata delle depressioni e dei fronti ad esse associati.