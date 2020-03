MALTEMPO in arrivo al nord e sulla Toscana, poi sul resto del Paese

SITUAZIONE: una nuova perturbazione si sta avvicinando da ovest al settentrione e andrà a determinare un peggioramento a partire dalla Liguria e dall'arco alpino, che andrà estendendosi a tutto il settentrione nel corso del pomeriggio, sino a coinvolgere anche la Toscana.



Sono attese nevicate sulla fascia alpina e prealpina, mediamente oltre i 700m, ma con numerosi sconfinamenti a quote più basse a addirittura sin nei fondovalle, specie delle vallate più strette e più a nord. Qui la mappa con le precipitazioni prevista dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: tra la notte e la prima mattinata di venerdì la perturbazione attraverserà gran parte del nord, del centro, Sardegna e Campania, con fenomeni però più insistenti ed intensi al nord e sul versante tirrenico, come mostra la mappa qui sotto relativa agli accumuli previsti tra questa sera e l'alba di venerdì 6 marzo:

Nel corso di venerdì la fenomenologia si localizzerà sull'estremo nord-est e il meridione, specie il basso Tirreno, ma risulterà attenuata, cosi come vediamo dalla mappa seguente, prevista per venerdì pomeriggio, dove si vedono peraltro nuovi rovesci abbordare la Sardegna occidentale:

FINE SETTIMANA: l'instabilità si concentrerà al centro, al sud e sulla Romagna, dove insisterà una circolazione debolmente depressionaria sostenuta da aria più fredda in quota. Il nord rimarrà sottovento e sperimenterà schiarite anche ampie. Domenica l'instabilità si localizzerà sul meridione. Qui sotto una mappa dei fenomeni previsti per sabato 7 marzo:

PROSSIMA SETTIMANA: lunedì sarà ancora possibile il transito di un impulso instabile in rapido movimento da nord a sud ma con fenomeni piuttosto deboli, in rapida localizzazione sul meridione per martedì. Da mercoledì 11 a sabato 14 si prevede una generale stabilizzazione del tempo e un rialzo delle temperature. Da domenica 15 possibili peggioramenti.



Da NOTARE per oggi i rovesci particolarmente intensi attesi in serata su Liguria, Lombardia e Triveneto, che favoriranno anche copiose nevicate oltre i 1000m sul settore alpino e prealpino. Gli sconfinamenti a bassa quota delle nevicate, specie in seno a fenomeni convettivi, potrebbero portare la neve ad invadere i fondovalle.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località