MALTEMPO in arrivo a più riprese sull'Italia: sulle Alpi non mancherà la NEVE

SITUAZIONE: l'alta pressione si indebolisce e consente l'inserimento di correnti occidentali vieppiù ondulate, che garantiranno il passaggio di perturbazioni e anche la formazione di depressioni in sede mediterranea. Si è dovuto insomma attendere la fine dell'inverno per assistere ad un cambiamento della circolazione atmosferica sull'Europa.



OGGI: le precipitazioni giungeranno dapprima su Liguria, Valle d'Aosta, Ossola, Lombardia, Toscana, arco alpino centro-occidentale, assumendo qui carattere nevoso oltre gli 800-900m, come mostra la mappa delle precipitazioni del modello europeo relativa ai fenomeni previsti tra le 16 e le 19 di oggi:

In serata e nella notte su domenica nubi e precipitazioni si estenderanno al nord-est e a gran parte delle regioni centrali tirreniche, come mostra la mappa qui sotto, ancora con neve alle medesime quote sul settore alpino:

Nel corso di domenica 1° marzo le precipitazioni andranno sempre più localizzandosi sull'estremo nord-est e lungo le regioni centrali tirreniche, sino a coinvolgere anche la Campania, ma con fenomeni nel complesso modesti.

EVOLUZIONE: lunedì 2 marzo una perturbazione ben più intensa giungerà da ovest portando maltempo su gran parte del Paese; la sequenza che vi proponiamo qui sotto è eloquente; si riferisce ai fenomeni attesi nel pomeriggio di lunedì, poi tra la serata e la notte su martedì 3 marzo, sempre secondo il modello europeo. La neve cadrà però solo oltre i 1200-1400m sul settore alpino:

GIORNI SUCCESSIVI: nel corso di martedì 3 il maltempo andrà concentrandosi sempre più al centro e al sud, liberando il nord, mentre per mercoledì 4 lo ritroveremo all'estremo sud, seguito da un afflusso di aria un po' più fredda e secca. Giovedì 5 ecco un altro vortice depressionario coinvolgere l'Italia da nord-ovest. In questa occasione potrebbero registrarsi nevicate a quote molto basse al nord, soprattutto a causa della forte intensità della fenomenologia e per il rovesciamento di aria fredda dalle quote superiori. Venerdì 6 maltempo in viaggio verso il centro e il sud.



INCERTA invece l'evoluzione per il week-end 7-8 marzo perché l'anticiclone potrebbe temporaneamente tentare di rientrare almeno in parte in gioco, estendendo un cuneo sul Mediterraneo centrale e riportando tempo meno instabile. Seguite gli aggiornamenti