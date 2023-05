MALTEMPO: gran baraonda di TEMPORALI e ROVESCI sull'Italia

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia:

Gran fermento di temporali sul Golfo Ligure, anche se la maggior parte dei fenomeni resta in mare. Qualche rovescio è presente anche in Piemonte, sul Friuli e nel sud della Sicilia, per il resto il tempo si presenta asciutto.

Tra oggi e domani si conferma una marcata instabilità sulla nostra Penisola, specie al centro e al nord con temporali che dal mare passeranno alla terraferma nel pomeriggio. Domenica il maltempo potrebbe invece interessare soprattutto il centro, ma ne riparleremo.

Andiamo con ordine. Questa è la situazione attesa in Italia fino alle ora 7 di domani mattina, sabato 13 maggio:

Situazione molto complessa: al nord in mattinata temporali sul Golfo Ligure. Nel pomeriggio la palla passerà alla pianura ed alle zone montuose in genere ed in serata nuovamente al Mar Ligure. Piovaschi o temporali anche sulla Toscana e le aree interne del centro, piovaschi anche in Sicilia, per il resto tempo più asciutto.

La giornata di domani, sabato 13 maggio, vedrà invece il tripudio dell'instabilità atmosferica con piogge e rovesci a macchia di leopardo su tutta l'Italia, guardate...

Questo il quadro delle temperature previste alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Si supereranno i 20° solo sulla Sardegna, la Sicilia, la Lucania e la Puglia. Altrove valori gradevoli e addirittura freschi sotto le piogge o i temporali.

