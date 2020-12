MALTEMPO: fase acuta sino a mercoledÃ¬, NEVE sulle Alpi, rischi alluvionali

La situazione ad Arabba (BL): i camion portano via la neve ormai abbondantissima che continua a cadere incessante in paese da 72 ore:

SITUAZIONE: l'Italia continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria che fa capo ad un vortice in quota presente sulla Francia, che sospinge verso di noi vari corpi nuvolosi responsabili di precipitazioni anche abbondanti. Il calo delle temperature previsto in quota al nord e su alcune aree del centro, favorirà un abbassamento del limite delle nevicate, che non raggiungeranno comunque le zone pianeggianti, ma solo quelle collinari del nord, specie nella giornata di martedì.



EVOLUZIONE: tra martedì e mercoledì una depressione al suolo insisterà su tutto il nostro Paese, andando a posizionarsi sull'alto Tirreno, portando piogge, temporali e nevicate a quote collinari al nord. Qui sotto la sequenza del maltempo tra la notte su martedì, la mattinata e il pomeriggio di martedì secondo il modello europeo:

VARIABILITA': da giovedì interverranno condizioni di variabilità sull'Italia, poiché le correnti si disporranno gradualmente da nord-ovest. Ricadute perturbate potrebbero registrarsi nella giornata di venerdì sulla Sardegna, in viaggio poi verso il basso Tirreno, ma si tratterà di fenomeni ben più localizzati rispetto a quelli di queste ore.



FINE SETTIMANA: ancora correnti da nord-ovest e passaggio di veloci corpi nuvolosi lungo lo Stivale, ma con fenomeni passeggeri e di scarsa intensità. Sarà probabilmente il prodromo di un miglioramento più netto, atteso all'inizio della prossima settimana, quando potrebbe tornare l'anticiclone, almeno per qualche giorno, a riportare stabilità e qualche nebbia.



OGGI: su tutte le regioni nuvolosità irregolare, più compatta ed insistente al nord e sul Tirreno, con piogge, rovesci e qualche nevicata sulle Alpi oltre i 700-900m, poi anche sul nord Appennino. Locali temporali al centro e al sud. Temporanea attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata a partire da ovest. Temperature in calo sulle Alpi e sul nord Appennino, senza grandi variazioni altrove.



Da notare:

-NON si vede al momento l'arrivo di un'ondata di freddo sull'Italia almeno sino alla metà del mese, né tantomeno l'arrivo di importanti nevicate in pianura.



-Nonostante l'abbassamento della quota neve in atto sulle Alpi, il rischio alluvionale sul nostro Paese rimarrà alto, così come il rischio valanghe sull'arco alpino centro-orientale si attesterà tra il grado forte e molto forte.

