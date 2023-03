MALTEMPO e VENTO FORTE in arrivo su alcune regioni

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il comportamento del tempo a scala europea:

Tra oggi e domani le correnti occidentali raggiungeranno la loro massima intensità. Nella giornata odierna avremo anche rovesci specie al centro e al sud, con neve sui settori di confine delle Alpi. Il vento è previsto placarsi nella giornata di domenica quando arriverà anche un lieve calo termico.

Andiamo con ordine. Questa è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 11 marzo:

Neve sui settori di confine della Val d'Aosta e Ossola anche a carattere di bufera sopra i 1400-1500 metri. Rovesci nelle aree interne del centro-sud, sulla Campania e la Calabria Tirrenica. Sul resto d'Italia tempo variabile, ma asciutto.

Protagonista indiscusso della giornata sarà il vento forte. Ecco le raffiche attese in Italia alle ore 16 di oggi:

Punte di 120km/h in prossimità delle Alpi occidentali; 110km/h tra la Corsica e la Sardegna, con mare in pessime condizioni. Tra i 70 ed i 90km/h sul resto del Tirreno e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, oltre allo Stretto di Messina.

Queste sono le temperature attese alle ore 15 in Italia:

Il clima sarà tempestoso, ma mite ovunque. Punte di 22° sulla Sicilia orientale e 21° nel sud della Sardegna.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, sabato 11 marzo:

Ancora neve a carattere di bufera sui settori di confine della Val d'Aosta ed Ossola, ma con quota neve in rialzo fino a 1700-1800 metri. Qualche rovescio di passaggio tra le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e la Calabria Tirrenica. Ancora vento forte da nord-ovest sul Tirreno, Corsica, Sardegna e Sicilia con mari in cattive condizioni, per il resto tempo buono. Clima sempre molto mite per il periodo.

