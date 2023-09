MALTEMPO: due PERTURBAZIONI all'assalto dell'Italia! L'estate chinerÃ  finalmente la testa

L'immagine satellitare di questa mattina è molto eloquente:

La prima perturbazione della serie è già a ridosso della nostra Penisola e determinerà un peggioramento nell'arco della giornata al nord e su parte delle regioni centrali. La seconda perturbazione, che ci interesserà tra venerdi e sabato, la si nota in alto a sinistra nell'immagine, ancora in prossimità delle Isole Britanniche.

L'alta pressione questa volta accuserà il colpo, anche se come abbiamo già detto, probabilmente non sarà quello decisivo.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 8 di domani mattina, giovedi 21 settembre:

Piogge in arrivo su quasi tutte le regioni settentrionali, ad eccezione forse della Romagna. Rovesci su Liguria, Toscana, nord del Lazio e Sardegna settentrionale. Piovaschi possibili anche sul restante centro ad eccezione dell'Abruzzo, asciutto e caldo invece al sud e sulla Sicilia.

Queste sono le temperature previste alle ore 14 di oggi pomeriggio in Italia - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Ancora molto caldo al sud con punte di 36° in Sicilia e 35° in Calabria. Valori più bassi procedendo verso nord anche se saranno ancora probabili 31° sulla Romagna.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, giovedi 21 settembre:

Rovesci su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Rovesci anche sul nord della Sardegna. Tempo ancora asciutto ed un po' caldo al sud e sulla Sicilia.

RIASSUMENDO: L’Italia si prepara ad affrontare un cambiamento di tempo significativo. Due perturbazioni stanno per portare maltempo e frescura su gran parte del Paese, interrompendo la lunga fase di alta pressione e caldo anomalo che ha caratterizzato l’estate e l’inizio dell’autunno. La prima perturbazione, già in atto oggi, porterà piogge e rovesci al nord e al centro, con un calo delle temperature soprattutto sulle regioni settentrionali. La seconda perturbazione, prevista tra venerdì e sabato, intensificherà il peggioramento con precipitazioni diffuse anche al centro-sud e ulteriore abbassamento delle temperature. Solo il sud e la Sicilia resteranno ancora al riparo dal maltempo, con valori termici ancora elevati per la stagione, ma non durerà ancora molto.

