MALTEMPO di nuovo protagonista su alcune regioni, ecco le aree più a rischio

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere la situazione meteo in Europa:

Dopo la parentesi fredda del fine settimana, le correnti si sono orientate da nord-ovest e e presentano carattere più mite. Frange nuvolose stanno transitando al nord e al centro dove c'è anche qualche debole pioggia. La perturbazione visibile in alto a sinistra interesserà l'Italia nella giornata di domani, martedi 28 novembre, con fenomeni più intensi al centro e al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 28 novembre:

Regioni settentrionali quasi completamente saltate a parte le solite nevicate sull'alta Val d'Aosta e qualche rovescio sulla Liguria centro-orientale e sulle Venezie. Rovesci saranno invece probabili al centro e al sud, specie lungo il Tirreno e le aree interne. Possibili fenomeni intensi tra il basso Lazio e la Campania; rovesci anche sulla Sardegna.

Quota neve piuttosto elevata, in genere oltre i 1400-1500 metri fatta eccezione per la prima parte della giornata odierna sull'Appennino settentrionale, dove i fiocchi potrebbero scendere anche a bassa quota, ma in rapido rialzo già in mattinata.

Temperature abbastanza basse al nord. Ecco il quadro dei valori termici previsti alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature inferiori a 10° sulle pianure dell'Italia settentrionale. Valori bassi anche nelle zone interne del centro e del meridione, più elevati sulle Isole con punte di 16-18° su Sardegna, Sicilia ed estremo sud.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domani, martedi 28 novembre:

Ancora rovesci e qualche temporale lungo il Tirreno e le aree interne con fenomeni anche intensi tra il Lazio, la Campania e la Calabria. Qualche piovasco anche sulle Isole, per il resto tempo asciutto. Ventoso e temperature in temporaneao aumento al nord, in calo al centro e al sud.

