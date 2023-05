MALTEMPO da ALLERTA ROSSA su alcune aree del nostro Paese

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in queste ore in Italia:

E' iniziata la fase intensa di maltempo per l'Emilia Romagna e il medio-alto Adriatico. In queste aree sono già presenti nuclei temporaleschi intensi che dalle coste si sposteranno nelle aree interne. Sta piovendo a tratti anche sul centro, mentre al sud la situazione è migliorata dopo i nubifragi di ieri in Sicilia.

Cosa ci aspetterà nelle prossime 24 ore? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 17 maggio:

Massima attenzione per l'Emilia Romagna dove prevediamo piogge forti e temporali fino a domani mattina . Rovesci e maltempo anche sul resto del centro-sud ad eccezione della Sardegna e delle aree più estreme dove le piogge saranno più scarse. Scarse le precipitazioni anche al nord-ovest. Ventoso, fresco e mari in condizioni non ottimali su tutta l'Italia.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 17 maggio:

Ancora piogge e rovesci sull'Emilia Romagna e su quasi tutto il centro-sud peninsulare. Piogge meno frequenti al nord, sulle Isole e all'estremo sud. Fresco e ventoso ovunque.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi, martedi 16 maggio:

Valori ovunque abbastanza freschi, specie sotto le precipitazioni. Si supereranno i 20° solo sulla Pianura Piemontese e sulla Sardegna.

