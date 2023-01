MALTEMPO: CICLONE MEDITERRANEO colpirà alcune regioni, anche la tua?

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo delle ultime ore in Italia ed in Europa:

Il nuovo elemento perturbato è entrato nella notte dalla Porta di Carcassona e sta interessando in questo momento la Sardegna. La perturbazione tenderà ad intensificarsi nel suo incedere verso levante, determinando una forte fase di maltempo al meridione e su parte del centro della giornata odierna.

Al nord, dopo le ultime nevicate sull'Emilia Romagna, il tempo è migliorato come anche sulla Toscana.

Andiamo nel dettaglio. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, sabato 21 gennaio:

Maltempo severo al meridione, specie su Campania, Calabria Tirrenica, nord Sicilia, Molise e Abruzzo con rovesci, temporali e neve in Appennino sopra gli 800-1000 metri. Rovesci di un certo peso anche sulla Sardegna, ma con tendenza a miglioramento da ovest.

Residue nevicate sull'Emilia Romagna sopra i 300 metri al mattino, in via di attenuazione. Neve invece in arrivo dalla sera su Marche e Abruzzo sopra i 400-500 metri. Per il resto tempo asciutto ed abbastanza soleggiato.

Massima attenzione al vento forte. Queste sono le velocità del vento in km/h sotto raffica, previste per le ore 14 di oggi:

Punte di 80-100km/h saranno possibili sul basso Tirreno e sulla Sicilia, prudenza nella navigazione! Molto vento anche altrove con punte di 70km/h sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, venerdi 20 gennaio:

Temperature ovunque in calo ed inferiori a 10° al nord, su parte del centro e nelle aree interne. Più miti i valori al sud con punte di 13° sulla Sicilia meridionale.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

