MALTEMPO ATTO I: arriva una PERTURBAZIONE carica di PIOGGE e TEMPORALI

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea:

Le regioni meridionali sono ancora interessate da un fronte afro-mediterraneo con alcune piogge in allontanamento verso sud-est. Sul resto d'Italia la mattinata si presenta tranquilla, ma l'occhio dell'osservatore non può ignorare la nuova perturbazione che sta attualmente interessando la Francia. Entro la serata il fronte si adagerà sul nord Italia, per poi interessare tutta la nostra Penisola nella giornata di domani, mercoledi 10 maggio.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 10 maggio:

La situazione è molto dinamica . Fino al mezzogiorno piogge sparse al meridione, in allontanamento verso sud-est, asciutto altrove a parte qualche temporale nelle aree interne del nord e del centro. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento al nord, ad iniziare da ovest, con piogge e temporali sparsi; ancora in attesa le altre regioni con tempo asciutto.

Nell'arco della giornata di domani, mercoledi 10 maggio, la perturbazione interesserà quasi tutta l'Italia:

Resteranno un po' ai margini l'estremo nord-ovest, la Sardegna, parte della Sicilia e le estreme regioni meridionali. Fenomeni anche intensi tra la Toscana e l'Emilia Romagna. In giornata attenuazione dei fenomeni con schiarite ad iniziare dal Tirreno, in propagazione verso levante.

Infine, questo è il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 16 di oggi, martedi 9 maggio:

Segnaliamo punte di 25° sul medio e alto Tirreno, 24° su Campania e Sicilia, 23° su Sardegna e Lucania, 22° sulla Pianura Padana centro-orientale. Nella giornata di domani, mercoledi 10 maggio, si prevede un marcato calo termico specie al centro e sul nord-est.

