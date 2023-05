MALTEMPO: ancora ROVESCI e TEMPORALI su alcune aree, ma la situazione tende a migliorare

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento sul nostro Paese:

Davvero instancabile questa perturbazione per l'Emilia Romagna dove sta ancora piovendo. Altre piogge le ritroviamo al sud e lungo i settori orientali, per il resto il tempo si presenta buono.

Cosa capiterà nella giornata odierna, mercoledi 3 maggio, in Italia? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 7 di domani mattina:

In Emilia Romagna ultime piogge al mattino, poi tende a migliorare. Rovesci anche intensi saranno ancora possibili tra il Lazio, l'Abruzzo e al meridione, specie sulla Calabria, dove avremo ancora il rischio di temporali. Piovaschi sparsi anche sulle Isole, per il resto tempo soleggiato.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature previste alle ore 16 in Italia - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Ancora un po' freddo nelle aree interne dell'Appennino centro-meridionale. Per il resto temperature in ripresa con 21-22° in Valpadana, Tirreno e Isole.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 4 maggio:

Rovesci residui al sud, specie tra la Sicilia e la Calabria, ma in via di attenuazione. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato e con temperature in aumento. Ancora ventoso al sud, vento in attenuazione sul resto d'Italia.

