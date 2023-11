MALTEMPO ancora protagonista in Italia: le regioni maggiormente colpite fino a mercoledi sera

Anche questa mattina è d'obbligo mostrare l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

In evidenza la nuova perturbazione che sta agendo in questo momento sulle regioni centrali. Si sposterà lentamente verso il meridione dove darà origine a fenomeni anche intensi soprattutto sulla Campania. Sul resto d'Italia dominano condizioni di variabilità con alcuni rovesci ancora presenti sui settori più settentrionali del nord.

Il treno delle perturbazioni andrà avanti anche nei prossimi giorni proponendo un nuovo sistema frontale che impegnerà l'Italia tra giovedi e venerdì.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 8 novembre:

Il maltempo punterà segnatamente la Campania, dove si avranno temporali anche di forte intensità. Rovesci anche sul restante meridione (tranne le aree estreme) e nelle zone interne del centro. Piovaschi anche al nord e sulla Sardegna, per il resto variabilità e tempo asciutto.

Sul fronte delle temperature, questi sono i valori previsti alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Ancora valori superiori alle medie al sud con punte di 26° in Sicilia e 24° sulla Calabria. Sul resto d'Italia temperature vicine alla media del periodo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco dell'intera giornata di domani, mercoledi 8 novembre:

Maltempo concentrato al sud con piogge e temporali anche forti. Sul resto d'Italia avremo invece una tregua con condizioini di variabilità, ma basso rischio di fenomeni, in attesa di un nuovo peggioramento per giovedì a partire dal nord-ovest, ma ne parleremo in altra sede.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

