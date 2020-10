MALTEMPO anche severo al nord, forte Sciroccata su gran parte d'Italia

SITUAZIONE: il ciclone presente ad ovest della Francia sta scatenando tempestosi venti di Scirocco sulla Penisola, caldo al sud e su parte del centro, più mite ma molto umido al nord, dove favorisce precipitazioni abbondanti, specie a ridosso dei rilievi, questa la mappa degli accumuli previsti dal modello americano per la mattinata odierna:

EVOLUZIONE: nel pomeriggio-sera la forza dello Scirocco porterà le precipitazioni a concentrarsi a ridosso dei rilievi del nord, mentre l'aria si seccherà un po' sulle pianure tra nord-est ed Emilia-Romagna, aria molto calda per il periodo affluirà sul meridione e su parte del centro, qui la mappa dei fenomeni previsti in serata:

SABATO: la perturbazione transiterà nella giornata di sabato tra nord e centro, liberando il settore di nord-ovest già in tarda mattinata; temporali sono attesi sulle regioni centrali tirreniche e sul nord-est, ancora caldo al sud con punte di 33°C. Ecco l'accumulo di pioggia previsto tra la notte e l'alba di sabato e nelle 12 ore successive:

DOMENICA: dopo una breve tregua nuovo impulso instabile in arrivo al nord e su parte del centro, primi fenomeni sulla Toscana, dal pomeriggio sul nord-ovest, in serata in estensione a gran parte del nord e del centro. Caldo ormai limitato all'estremo sud.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì ancora tempo instabile su nord-est e regioni centrali. Tra martedì e mercoledì transito di un terzo ma più debole impulso, soprattutto al centro e al sud ma con fenomeni poco incisivi e a carattere sparso, poiché da ovest nel contempo si farà avanti un promontorio anticiclonico che tenderà gradualmente a favorire un miglioramento del tempo. Le temperature comunque risulteranno più fresche anche al sud.



OGGI: attenzione ai fenomeni intensi sui rilievi del nord-ovest e al forte Scirocco in mare aperto, sulle coste e sui rilievi, moderato sulle zone pianeggianti. Temperature in forte rialzo al centro e al sud. In serata forti precipitazioni sull'estremo nord-ovest, cioè tra Liguria, Piemonte, bassa Valle d'Aosta e forse ovest e nord-ovest della Lombardia.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------