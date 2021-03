MALTEMPO al centro, in lento spostamento verso sud, ancora freddo al nord, attenzione a metà mese!

SITUAZIONE: una depressione si sta scavando sul centro Italia, ma influenzerà un po' il tempo di tutto il Paese, richiamando aria fredda da est al nord, dove comunque il tempo rimarrà asciutto, determinando piogge anche intense tra Lazio ed Abruzzo, e in misura meno rilevante su Umbria meridionale e sud Marche, in lento spostamento verso il meridione nella giornata di martedì.

Ecco la sequenza dei fenomeni previsti nel pomeriggio-sera odierno e poi nella notte su martedì, si può notare anche qualche nevicata sull'Appennino abruzzese oltre i 1200-1300m e i rovesci su ovest Sardegna:

EVOLUZIONE: mercoledì piogge in localizzazione al sud, miglioramento altrove, cessazione del richiamo di aria fredda da est al nord e generale inserimento di correnti occidentali miti ma umide di origine atlantica con richiamo di aria umida sull'alto Tirreno e Mar Ligure e possibili rovesci tra Levante ligure ed alta Toscana, venerdì sul nord-est, sabato sulle regioni centrali tirreniche. Ecco la fase da ovest testimoniata da questa mappa barica prevista per l'alba di venerdì 12 marzo:

MIGLIORAMENTO: domenica inserimento temporaneo dell'anticiclone da ovest, come si vede nella mappa qui sotto, e tempo in generale miglioramento almeno sino a martedì 17, con temperature nel complesso gradevoli:

ATTENZIONE ai movimenti dell'anticiclone: sembra che i massimi pressori entro martedì 17 traslino verso il Regno Unito, consentendo alle correnti fredde di inserirsi da NNE sul nostro Paese con conseguente arrivo di freddo tardivo e anche di neve a quote basse in Appennino, qui sotto una carta un po' estrema prevista per giovedì 18 ma che fotografa il potenziale colpo di coda invernale, peraltro ipotizzato anche dalla media degli scenari del modello americano (al 55-60%):

E termicamente a 1500m ecco i valori che potremmo aspettarci nel caso andasse in porto una simile congiuntura barica:

DA NOTARE OGGI:

Intanto per oggi attenzione alle piogge anche temporalesche sul Lazio, che trasleranno poi verso l'Abruzzo, portando anche neve in quota sul gruppo del Gran Sasso. A sorpresa stamane sta piovendo anche sul nord della Puglia, ma qui i fenomeni dovrebbero rapidamente cessare. Un corpo nuvoloso afro-mediterraneo sta attraversando lo Jonio originando rovesci sulle isole Pelagie, in esaurimento nel corso della mattinata.

