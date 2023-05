MAGGIO diviso in DUE: prima metÃ  con MALTEMPO frequente, poi ANTICICLONE alla RISCOSSA?

Il mese di maggio sarà caratterizzato con buona probabilità da una prima fase piuttosto instabile, specie tra domenica 7 e sabato 13. L'affondo di una saccatura nell'area mediterranea potrebbe favorire precipitazioni anche di una certa rilevanza.



Secondo una prima stima le PIOGGE (anche sottoforma di rovesci e temporali) dovrebbe colpire soprattutto:

-la regione alpina

-l'est Lombardia

-Il Triveneto e l'Emilia-Romagna

-gran parte delle regioni centrali, specie le zone interne appenniniche e il versante adriatico

-il basso Adriatico (Molise e Puglia)



Meno coinvolte ma NON escluse le rimanenti regioni italiane. Quindi, chi più, chi meno, riceverebbe un contributo precipitativo non trascurabile, almeno sulla carta...

In ogni caso i passaggi perturbati da qui a sabato 13 maggio al momento interverrebbero:

-domenica 7 e lunedì 8 maggio: dapprima al nord, poi lunedì al centro

-tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio: coinvolgimento di gran parte d'Italia

-da giovedì 11 a sabato 13 maggio: grande instabilità, a tratti perturbata, su gran parte del Paese, ma soprattutto su centro-sud e nord-est.



Ecco un paio di mappe che testimoniano la crisi depressionaria sul Mediterraneo con anticiclone molto defilato, sono configurazioni previste tra il 10 e il 12 maggio:

Dalla metà del mese invece interverrebbe una risalita della cintura anticiclonica subtropicale con graduale, sia pur parziale, ristabilimento del tempo e rialzo termico su quasi tutta Italia e primi valori estivi, specie sulle isole e i versanti occidentali del Paese, mentre sul settore alpino, parte del Triveneto e le regioni adriatiche, a tratti potranno ancora presentarsi infiltrazioni di aria fresca con alcuni temporali sparsi in transito:

Non è certamente dato di sapere (per il momento) se quella dell'anticiclone sarà una comparsata o l'affondo deciso che ci catapulterà verso il primo vero episodio estivo, ma è comunque un segnale quello che danno stasera le mappe. Stante però la distanza temporale, ovviamente l'aggiornamento è d'obbligo!