Ma guarda un po'?! C'è l'anticiclone in fondo al tunnel dell'instabilità

Un anticiclone in posizione anomala, depressioni che entrano in modo abbastanza inusuale, fenomeni che si concentrano spesso sulle stesse zone, lasciando all'asciutto altre. Non c'è nulla di lineare in questo, nè pretende di averlo perchè il tempo non ragiona come un uomo, fa semplicemente ciò che gli è più comodo per mantenere equilibri che solo lui conosce.

Ed ecco dunque prendere forma per alcuni giorni un canale depressionario in grado di impegnare l'Italia almeno sino a venerdì 16, ma dispensando temporali soprattutto al sud e sul medio Adriatico e in misura inferiore, ma non trascurabile, anche sul resto del Paese:

L'anticiclone rimarrà sempre sbilanciato sul Regno Unito, ma ancora per poco. Da domenica 18 e sino a mercoledì 21 comincerà probabilmente una nuova fase, caratterizzata da un cedimento pressorio sul nord Europa e da una presa di coscienza dell'anticiclone della sua forza, con una progressiva invasione dell'area mediterranea nel corso della terza decade del mese, anche se all'inizio vi saranno ancora disturbi temporaleschi da nord a sud, pur a carattere sparso e senza più interessare le isole maggiori, come si nota qui:

Infine, soprattutto da giovedì 22 in poi, ma più probabilmente da domenica 25 giugno, l'anticiclone dovrebbe estendersi in modo più netto a tutto il Paese , lasciando solo qualche spiffero alle correnti fresche settentrionali lungo le regioni adriatiche e soprattutto sulla Puglia, in questo modo il caldo si avvertirà soprattutto sul nord-ovest e la Sardegna, molto meno altrove, ma sarà pur sempre ormai estate vera:

Si vede dunque l'alta pressione in fondo al tunnel dell'instabilità, non di quella che traccia un solco profondo magari, ma pur sempre un anticiclone che a luglio potrebbe fare sul serio.