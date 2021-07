Lunedi soleggiato e molto CALDO, poi cambierà tutto!

Ultima giornata tranquilla in Italia, con sole e caldo soprattutto sulle Isole e nelle aree interne del centro-sud, ma vediamo subito l'immagine satellitare in movimento di questa mattina:

Puntiamo subito lo sguardo sulla Francia, dove vediamo un intenso sistema frontale preceduto da un avamposto nuvoloso che al momento sta interessando il nord-ovest. La perturbazione medesima sarà sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di domani, martedi 13 luglio dove determinerà un cospicuo numero di temporali anche di intensità notevole.

Sul Golfo di Biscaglia notiamo infine una goccia fredda che è prevista entrare nel Mediterraneo a metà settimana, garantendo un break all'estate su tutta la nostra Penisola. Ne parleremo diffusamente in mattinata su MeteoLive. Non mancate!

Intanto per oggi non cambierà quasi nulla. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Bel tempo e molto caldo al centro, al sud e sulle Isole. Un po' di nubi al nord senza conseguenze e tendenza a temporali in serata sulla Val d'Aosta, in sconfimamento nella notte alle pianure del Piemonte.

Farà ancora molto caldo. Di seguito il quadro delle temperature di questo pomeriggio in Italia:

40° a portata di mano nelle zone interne della Sardegna; 36° su Emilia Romagna, Foggiano, bassa Lucania e Sicilia interna, 35° nel Lazio.

Per domani, come abbiamo anticipato, arriveranno forti temporali al nord e al centro unitamente ad un calo delle temperature. Per tutti i dettagli seguite i nostri approfondimenti in mattinata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località