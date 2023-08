Lunedì di MALTEMPO tra nord e centro: rischio NUBIGRAGI e GRANDINATE

La bobina depressionaria presente sulle regioni settentrionali dispenserà anche per oggi rovesci e temporali sparsi in un contesto spiccatamente variabile, a tratti perturbato, ma in misura inferiore rispetto a quanto si supponeva sino a poche ore fa.



Dopo i violenti temporali che nella notte scorsa hanno colpito soprattutto il Genovesato, con allagamenti e accumuli di pioggia anche superiori ai 300mm, oltre che quelli tra Pisa e Livorno in Toscana, stamane il tempo sembra scarico, lontano dal maltempo diffuso che si ipotizzava, ma è solo una pausa.



Nel corso delle prossime ore, soprattutto sulla Lombardia e il Triveneto, ma in parte ancora sulla Liguria e l'est Piemonte, si attiveranno nuovi temporali, localmente grandinigeni e accompagnati da raffiche di vento anche violente. I fenomeni potranno coinvolgere a tratti anche la Toscana, l'Umbria, la Sardegna occidentale e il Lazio, in attesa le restanti regioni centrali, qualche rovescio anche sulla Campania, asciutto invece il tempo sul resto del sud ma con temperature in diminuzione, grazie all'ingresso di freschi venti occidentali.



Ecco la mappa degli accumuli previsti sino all'alba di martedì 29 agosto:

Nel corso di martedì il vortice ciclonico, decisamente più attenuato, coinvolgerà ancora le regioni centrali con qualche spunto temporalesco o rovescio di pioggia, scivolando poi attenuato verso sud ed attivando anche lì un po' di instabilità temporalesca a carattere sparso, eccola nella mappa qui sotto, notate anche come l'aria fresca in arrivo da nord-ovest sul basso Tirreno generi rovesci sulla costa calabrese:

Tra mercoledì e venerdì le correnti da WNW spingeranno ancora aria fresca sulle regioni centrali e meridionali, mantenendo attiva un po' di instabilità con spunti temporaleschi pomeridiani ma anche notturni sul mare aperto o sulle coste, specie sui settori meridionali, bel tempo invece al nord con temperature in aumento.

Una temporanea rimonta anticiclonica dovrebbe verificarsi nel fine settimana spingendo nuovamente le temperature su valori estivi ovunque, ma soprattutto sulle isole maggiori con punte anche di 34-35°C, come vediamo dalla mappa seguente:

Entro lunedì 4 settembre è però atteso l'ingresso di quella saccatura sul nord-ovest del Continente con risvolti temporaleschi tra nord e regioni centrali tirreniche, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.