Le perturbazioni BEFFERANNO ancora il nord? La SICCITA' si aggraverà? Tutte le risposte!

Torino, come tutte le altre città del nord-ovest, pagherebbe per vivere intensi rovesci come quello in immagine. Non che al nord-est si stia meglio, ma le prospettive li sono leggermente migliori.

Ci chiediamo nel titolo di questo pezzo se le perturbazioni seguiteranno a beffare il nord, almeno sino a Pasqua, la risposta è NI, nel senso che le opportunità per ricevere pioggia ci sarebbero, ma solo POTENZIALMENTE, perchè i modelli non riescono proprio ad inquadrare con certezza una saccatura che coinvolga con la necessaria efficacia tutto il settentrione, anche stasera ve ne daremo la dimostrazione.

Innanzitutto la situazione già ampiamente illustrata per domenica 26 marzo: al nord-ovest per domenica sono previsti al massimo 4 scrosci in croce, mentre tra est Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, si può parlare di un passaggio temporalesco più organizzato, sebbene di breve durata.

Lunedì 27 marzo: su gran parte del nord soffierà il Favonio, che proprio non ci voleva, visto che seccherà ulteriormente l'aria, mentre solo sulla Romagna potranno verificarsi ancora dei rovesci.



Martedì 28 marzo: rientrerà un po' d'aria fredda ma di precipitazioni nemmeno l'ombra.



Si andrà poi avanti con tempo generalmente buono e dunque asciutto almeno sino alle prime ore di venerdì 31 marzo, quando qualche modello vede il passaggio di un cavo d'onda depressionario proprio sul settentrione, il più marcato è quello che offre il modello della marina militare americana NAVGEM:

Gli altri modelli però stentano a prevedere un passaggio così netto e infatti il modello americano nella mappa relativa alla probabilità di precipitazioni superiori a 5mm, nella scala di colori che vi proponiamo qui sotto, non va oltre il 40-50% sulle Alpi e l'estremo nord-est, e praticamente sotto il 20% sulle restanti pianure, brutto segno:

Potrebbe andare un po' meglio nel fine settimana delle Palme, 1-2 aprile, quando una depressione potrebbe scavarsi sul centro Italia, favorendo ancora fenomeni di instabilità sul nord-est e l'Emilia-Romagna:

Infatti la probabilità in percentuale di accumuli di pioggia superiori ai 5mm prevista per domenica 2 aprile risulta più significativa sul nord-est, specie sul Friuli Venezia Giulia.

La settimana di Pasqua si aprirà poi con tempo in miglioramento e sino a venerdì 7 aprile potrebbe non accadere più nulla di rilevante, come si nota in questa mappa:

Certo, non vanno nemmeno trascurati gli scenari MINORITARI che prevedono proprio per venerdì 7 un nuovo affondo perturbato, questa volta da nord con piogge che questa volta coinvolgerebbero tutto il settentrione e persino con il ritorno della neve sulle Alpi, ma ripetiamo si tratti di scenari poco attendibili:

Dunque il week-end di Pasqua potrebbe sorridere molto di più ai turisti che agli agricoltori, ma il giorno di Pasquetta per il modello americano potrebbe segnare l'inserimento di correnti da ovest con il ritorno di qualche pioggia proprio sul settentrione, come vediamo qui sotto:

RIASSUMENDO

La situazione di siccità al nord, specie ad ovest, non si risolverà così facilmente, almeno sino a Pasqua; andrà un po' meglio al nord-est, ma ci vorrebbe ben altro per capovolgere una situazione che appare molto difficile, anche per i continui voltafaccia modellistici. Non ci fossero le Alpi sarebbe tutto più facile, si sente dire, ma le Alpi sono un patrimonio dell'Italia, un territorio prezioso, oltre che meraviglioso, non saranno mai un peso. Bisogna solo cercare di convivere con il clima che cambia.